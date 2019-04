Clamoroso affondo FREDDO nel fine settimana 4-5 maggio: la versione del modello americano!

Una frustata gelida dall'Artico invaderà mezza Europa ed in parte anche l'Italia durante il prossimo fine settimana e sino a lunedì 6 maggio.



Eloquente la mappa delle anomalie termiche NEGATIVE previste dal modello americano a 1500m proprio per l'alba di lunedì, tutta l'Europa centrale e mediterranea sperimenterà valori tra 6 e 8°C al di sotto delle medie, che sicuramente lasceranno un segno anche alle quote inferiori:







Tutto trarrà origine dall'affondo di un vortice freddo in discesa dalla Scandinavia orientale verso il centro Europa nella giornata di sabato: l'aria fredda che accompagnerà la saccatura finirà per dilagare anche oltralpe, scavando SABATO SERA un minimo di pressione al suolo all'altezza del nord Italia, guarda:



Questo naturalmente favorirà un peggioramento del tempo su gran parte del settentrione che poi dilagherà anche sul centro Italia, ma guardate innanzitutto lo sfondamento della massa fredda a 1500m prevista nella notte su domenica 5 maggio nel nord Italia:





Quanto è attendibile un'irruzione del genere ad inizio maggio ? Sorprendentemente, molto più di quanto si possa credere, addirittura con una percentuale del 70%, guardate a tal proposito la mappa della probabilità a partire dal nord e prevista per domenica mattina 5 maggio (la colorazione rossa suggerisce che l'irruzione risulterà decisamente probabile):









La mappa successiva invece indica le zone in cui le precipitazioni nello stesso intervallo di tempo, cioè tra sabato sera 4 e domenica mattina 5, risulteranno più rilevanti, anche in questo caso la colorazione rossa indica una maggiore probabilità di precipitazioni, nord-est, Liguria e regioni centrali adriatiche saranno le più coinvolte:









E la NEVE? Potrà cadere sin sotto i 1000m nella giornata di domenica 5 maggio su Dolomiti, est Alpi in genere, nord Appennino, poi anche dorsale appenninica del centro, specie del versante adriatico.



E le TEMPERATURE? Il picco del freddo si avrà all'alba di lunedì 6 maggio con valori anche negativi in montagna e non superiori ai 5°C in pianura tra nord e diverse aree interne del centro.