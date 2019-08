Circolazione depressionaria nel Tirreno: tanta instabilita' al centro-sud

Una blanda area di bassa pressione si è mossa nelle ultime 48 ore sulle calde acque del Mediterraneo ed ora è giunta sul basso Tirreno, dove sta scaturendo marcata instabilità convettiva. Ieri questa, dove si è sviluppato un vasto temporale che ha causato non pochi disagi.

Sull'isola sarda il tempo è momentaneamente migliorato, mentre troviamo tante nubi e piovaschi in Sicilia, e forti temporali nel cuore del Tirreno. Nel corso della giornata di oggi, 29 agosto 2019, questa piccola ma incisiva bassa pressione situata nel Tirreno e immersa letteralmente in un debole anticiclone africano (ormai in decadenza), scatenerà una marcata instabilità su gran parte del centro-sud. Le aree a maggior rischio saranno quelle interne (colline e rilievi) dove potranno formarsi nel pomeriggio forti temporali. I fenomeni più intensi (nubifragi e locali forti grandinate) potranno coinvolgere soprattutto le zone interne della Sardegna e della Sicilia. Acquazzoni e temporali anche su zone interne di Calabria, Basilicata, Campania, Lazio, Molise, Abruzzo, Toscana, Umbria e Marche, mentre in Puglia avremo fenomeni quasi esclusivamente sul Tavoliere e sulle Murge.

Isolati acquazzoni o temporali attesi anche sull'arco alpino e prealpino, mentre in pianura Padana avremo spesso cieli sereni o poco nuvolosi.

Clima ancora molto caldo e afoso su gran parte d'Italia, da nord a sud, con massime a tratti fino a 32-33°C. Afa ben presente sulle coste e pianure del centro-sud, oltre che in pianura Padana.