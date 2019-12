CINA: record storico di freddo sino a -53.2°C e la gente FESTEGGIA!

Ci fosse capitata in sorte anche solo la metà di questo freddo, gran parte di noi si sarebbe rifugiata in casa, mentre in Cina nella "città più fredda", nel distretto di Huzhong, nella prefettura di Daxing'anling, provincia di Heilongjiang, è stato organizzato da un migliaio di persone un gioco nel giorno del solstizio d'inverno.

A -53.2 gradi Celsius - record di freddo nel distretto - le persone hanno realizzato una coreografia per riprodurre le cifre della temperatura e hanno gettato in aria dell'acqua calda che vaporizzava e si cristallizzava istantaneamente in ghiaccio.



Insomma la popolazione ha festeggiato il grande freddo senza battere ciglio, certamente ben coperta, ma orgogliosa di vivere un momento speciale come questo.

In un mondo che si scalda sempre più festeggiare l'inverno crudo ha certamente un senso; il freddo dell'inverno nel nostro passato contadino, quando eravamo tutti più poveri, era invece associato a malattie, stenti, geloni, congelamenti, senza dimenticare cosa accadde nella campagna di Russia durante la seconda guerra mondiale (e non solo).



Oggi molti lo invocano, ma forse solo perché resta fuori dalle nostre case riscaldate.