Ciclone tropicale Dorian inchiodato sulle Bahamas : isole devastate, e' un disastro

Diventa sempre più critica, col passare dei minuti, la situazione alle Bahamas colpite in pieno dalla furia dell'uragano Dorian. Il ciclone tropicale aveva raggiunto da ieri la categoria 5 con venti oltre i 300 km/h, piogge torrenziali, mareggiate estreme e, come se non bastasse, il temibile fenomeno dello "storm surge", ovvero l'innalzamento del livello del mare.

Da ieri mattina Dorian sta devastando le Bahamas e la particolare morfologia del territorio, unita ad una struttura di alta pressione piuttosto coriacea ad ovest, hanno fortemente rallentato il cammino dell'intero uragano: pensate che ora Dorian si sta muovendo ad appena 1,5 km/h, praticamente alla velocità di un bambino che gattona.Questo fattore non fa che estremizzare i danni sulle Bahamas, dove venti e piogge estreme possono proseguire senza un attimo di sosta per ore e ore, martellando sempre gli stessi territori.

Ieri l'occhio del ciclone è impattato sull'isola di Abaco, mentre oggi sta sorvolando l'isola occidentale di Gran Bahama dove è situata la città di Freeport. Su quest'isola è in atto un vero e proprio disastro: interi centri abitati sono sommersi dalle acque (sia dalla pioggia che dal mare), tante case sono distrutte, alberi spazzati via eLo scenario è davvero catastrofico sulle Bahamas. Per un miglioramento bisognerà attendere la giornata di domani, per cui i danni continueranno a crescere inesorabilmente. Le immagini parlano da sole:

https://www.facebook.com/MaycolChecchinato1991/videos/2432532386812191/