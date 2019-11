Ciclone in formazione al sud, forte peggioramento OGGI tra nubifragi e vento

La situazione meteo è in rapido peggioramento su tutta Italia a causa della formazione di un nuovo ciclone pronto ad investire la penisola da sud a nord. La nuova depressione sta scorrendo in queste ore sulla Tunisia e a breve si getterà tra Canale di Sardegna e Canale di Sicilia dove inizierà ad intensificarsi sempre più, tanto da diventare un vasto ciclone extra-tropicale.Il ciclone raggiungerà entro stasera la pressione di 994 hpa nel cuore del mar Tirreno, dopodichè si muoverà verso il mar Ligure nella notte. Con questo movimento riuscirà a sferzare gran parte d'Italia con venti intensi di scirocco, forti piogge, temporali e mareggiate.

Previsioni per oggi 16 novembre 2019

Ultime piogge sparse al nord-est al mattino per effetto della perturbazione di ieri. Nel frattempo nubi in sensibile aumento su quasi tutta Italia, specie al sud, per la formazione del nuovo ciclone.

Peggioramento nettissimo del tempo tra pomeriggio e sera per l'arrivo di piogge estese e locali forti temporali su Sardegna, Lazio, Toscana, Campania settentrionale, Appennino abruzzese, Appennino marchigiano, Emilia Romagna. In tarda serata piogge in rapida estensione a tutto il nord-est. Possibili locali accumuli oltre 50-60 mm a ridosso dell'Appennino centro-settentrionale (lato tirrenico).

In serata tornano forti nevicate anche sulle Alpi centro-orientali ma a quote più alte rispetto a ieri: la neve scenderà prevalentemente oltre i 1400-1500 metri di altitudine ad eccezione di locali vallate dove persisteranno dei cuscinetti di aria fredda.

Più asciutto sul nord-ovest e gran parte del sud: giornata nel complesso priva di piogge ma comunque prestare massima attenzione ai venti di burrasca su Sicilia, Calabria, Basilicata, Campania, Molise e Puglia. Dal pomeriggio saranno possibili raffiche di scirocco superiori ai 70-90 km/h, con punte anche di 100 km/h. Tramontana in Liguria con raffiche oltre 40 km/h.In tarda serata vento in rinforzo anche su Lazio, Abruzzo, Umbria, Marche e Toscana.