Ci sono MOSTRUOSI temporali in arrivo a sorpresa?

Ad un occhio inesperto il satellite inganna e non poco. Da ovest avanzano corpi nuvolosi imponenti, vistosi, di un bel rosso rubino, che fanno pensare a chissà quale degenerazione temporalesca nel corso della giornata.



E' tutto finto? Non del tutto! Un fronte afro-mediterraneo è riuscito ad infilarsi tra le maglie dell'alta pressione, cosa che del resto era prevista sin da sabato. La sua progressione verso levante però subisce una grossa deformazione a causa della presenza della rotazione oraria dei venti imposta proprio dall'anticiclone.



Nonostante questo tra il tessuto del corpo nuvoloso, composto in prevalenza di nubi medio alte (da qui la colorazione rosso rubino delle nubi) si celano nuclei temporaleschi di una certa rilevanza, in grado di determinare anche dei rovesci, come nel caso del tratto di mare a ridosso della Sardegna.



Altocumuli castellani riescono a produrre piovaschi anche sul nord della Sicilia, per il resto molto rumore per nulla, quel maestoso corpo nuvoloso è tale solo sul satellite, per il resto del Paese risulterà innocuo e l'alta pressione riuscirà a disgregarlo ulteriormente prima di sera, a conferma della sua leadership.