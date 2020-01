Ci aspetta un'Epifania piuttosto FREDDA sull'Italia

Una massa d'aria fredda lambirà nelle prossime ore la nostra Penisola, soprattutto i settori orientali e il meridione. In queste zone avremo venti sostenuti settentrionali e qualche precipitazione nella giornata odierna (domenica 5), nevosa sopra i 700-800 metri.

Nella giornata dell'Epifania (lunedi 6 gennaio) avremo ancora qualche addensamento all'estremo sud, ma senza più fenomeni, mentre l'aria piu fredda dovrebbe in parte dilagare su tutta l'Italia. Si tratterà però di un'azione marginale e veloce.

La prima mappa mostra le temperature attese in Italia alle ore 7 di lunedi 6 gennaio (si consiglia di ingrandire la mappa per avere un migliore riscontro visivo):

Farà molto freddo nelle aree interne dell'Italia centro-meridionale dove in assenza di ventilazione e cielo sereno, il termometro potrebbe segnare punte al ribasso attorno a -5/ -6°. Un po' tutta l'Italia farà registrare valori bassi, persino le zone interne della Sicilia e della Calabria dove si potrebbero toccare i -2/ -4°.Temperature attorno allo zero anche in Valpadana; più stemperate ovviamente le temperature lungo le coste.

Questo è invece il quadro delle temperature previste per domani attorno alle ore 13 (temperature massime):

Al nord, tranne le coste della Liguria, non si andrà oltre i 10°. Farà ancora molto freddo nelle aree interne del centro dove non si esclude una giornata di ghiaccio nelle vallate incassate tra Lazio, Abruzzo e Molise.

Freddo anche in Calabria e in Sicilia, specie nelle aree interne, mentre la Sardegna avrà temperature più miti, specie sulla parte occidentale. Su tutto il meridione il freddo sarà accentuato da una forte ventilazione settentrionale che metterà i bacini corrispondenti in condizioni non ottimali.

