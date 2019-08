Chi rischierÃ  il TEMPORALE nella giornata di GIOVEDI 8 AGOSTO?

La perturbazione atlantica che lambirà le regioni settentrionali nella giornata odierna, offrirà una coda instabile che interesserà alcune zone del centro-nord nella giornata di giovedì 8 agosto. Si tratterà di fenomeni locali che nell'arco della giornata tenderanno a concentrarsi sui rilievi, prima di un definitivo miglioramento che arriverà in serata.

La prima mappa mostra le precipitazioni attese in Italia tra le 8 e le 14 di giovedì 8 agosto:

Rischio di temporali su Liguria (dapprima sul mare, poi nelle aree interne), Lombardia, Triveneto e alta Toscana. Come anticipato, si tratterà di fenomeni locali e non diffusi. Qualche piovasco è atteso anche sull'Umbria e l'alto Lazio, per il resto bel tempo.

Tra le 14 e le 20 di giovedì 8 agosto, gli eventuali temporali tenderanno a concentrarsi sui rilievi alpini e sull'Appennino settentrionale:

Temporali sull'arco alpino centro-orientale, l'Appennino Ligure e Tosco-Emiliano. Qualche temporale isolato sarà probabile anche sull'Umbria e nelle aree interne tra Toscana e Lazio, per il resto gran sole e cielo sereno.

Se metti "Mi piace" sulla nostra pagina Facebook riceverai i nostri aggiornamenti meteo direttamente sulla tua bacheca di Facebook e potrai interagire con tutti gli altri nostri fan: https://www.facebook.com/MeteoLive