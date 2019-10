Chernobyl: dopo 33 anni, apre la sala di controllo del reattore n° 4

Sono passati 33 anni dal disastro nucleare più grave mai avvenuto nella storia dell'uomo. Per lunghi anni Chernobyl è stata una componente negativa ereditata dal patrimonio ucraino ma nel tempo le cose sono cambiate, si è accresciuta nella zona una forma alternativa di turismo che porta sempre più persone a visitare le zone abbandonate dopo il disastro dell'aprile 1986. Questa onda di turisti è ulteriormente cresciuta dopo l'uscita della acclamata serie HBO, "Chernobyl", che ha mostrato con crudo realismo, le conseguenze a breve ed a lungo termine del disastro nella centrale nucleare V.I. Lenin di Chernobyl.



A questo proposito, ecco una scena molto toccante tratta da questa serie, che mostra "i liquidatori", un gruppo di uomini che si sono sacrificati alle mortali conseguenze delle radiazioni per gettare dentro il reattore, i frammenti di grafite contaminata rimasti sul tetto dopo l'esplosione:

Il presidente dell'Ucraina Volodymyr Zelensky, ha riconosciuto per tutta l'area, lo status di "attrazione turistica ufficiale" , dichiarando la volontà di dare nuova vita a questo luogo unico al mondo, dove a dispetto di tutte le previsioni più catastrofiste, la natura è tornata gradualmente ad occupare lo spazio lasciato vuoto dagli esseri umani. Alberi ed animali hanno riconquistato la zona e vivono in libertà, senza subire più nessuna influenza dell'uomo. Secondo il presidente ucraino, è giunto il momento di mostrare questo luogo unico al mondo agli scienziati, gli ambientalisti, gli storici ed i semplici turisti. Nell'immagine, il nuovo sarcofago la cui costruzione è stata iniziata nel 2012 ed è stata ultimata nel 2017: