Che TEMPORALI lunedi 2 settembre in Italia!

All'inizio della settimana prossima l'estate italica subirà un duro attacco da parte delle correnti fresche ed instabili di matrice nord atlantica. Il caldo fastidioso verrà spazzato via a suon di temporali che in alcuni casi potrebbero essere anche intensi.

In questa sede ci occuperemo dei temporali previsti per la giornata di lunedi 2 settembre. La prima mappa mostra la sommatoria delle precipitazioni attese in Italia secondo il MODELLO EUROPEO:

Notiamo l'Italia quasi interamente coperta da precipitazioni. All'interno del tappeto precipitativo si notano temporali intensi laddove il colore vira al giallo o al rosso, quindi sull'Emilia Romagna, l'alto Adriatico e sul medio-basso Tirreno (specie sulla Campania).

Un po' ai margini l'estremo nord-ovest, la Sardegna e le estreme regioni meridionali dove secondo l'elaborato nostrano i temporali saranno meno probabili.

Questa invece è la sommatoria delle precipitazioni attese in Italia nell'arco di tutta la giornata in parola secondo il MODELLO AMERICANO:

Secondo il modello di oltre oceano, precipitazioni molto intense potrebbero abbattersi su diversi settori del nord, specie al nord-est dove si avranno anche nubifragi. Temporali intensi anche tra il Lazio, la Campania e il Cilento, sia in mare aperto che lungo le coste. Sembrano invece esenti da precipitazioni la Sardegna, gran parte della Sicilia e le estreme regioni meridionali.

Al momento, visto anche la posizione delle precipitazioni secondo altre elaborazioni, la tesi precipitativa maggiormente probabile è quella americana; aggiorneremo comunque il tutto nei prossimi due giorni.

