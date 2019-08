Che temperature verranno raggiunte nelle prossime ore?

Si sta verificando proprio in questi giorni la terza grande ondata di caldo sul nostro Paese e sull'Europa. Questa volta il settore d'Italia ad essere maggiormente interessato dalle temperature canicolari sarà l'angolo meridionale con particolare riferimento delle due Isole maggiori. Valori molto elevati sono previsti anche nelle località interne del centro. A livello sinottico troviamo un'onda anticiclonica distesa con asse sud-ovest nord-est dal continente africano sino al Mediterraneo centro-orientale, incluso lo stivale italiano e la Penisola Ellenica. L'apice di massima forza del nostro anticiclone verrà toccato proprio in occasione di questo weekend, possiamo quindi fare una stima delle località che potranno sperimentare già da questo pomeriggio le temperature più elevate. Ecco le isoterme previste ad una altezza di 850hpa (circa 1500 metri ) nel tardo pomeriggio odierno:

Valori termici che potrebbero sfiorare la soglia dei +40°C sono previsti tra oggi e domani nelle località interne pianeggianti del Lazio e della Campania. Molto caldo anche nell'entroterra della Toscana. Per quanto riguarda le regioni del sud, valori vicini o addirittura superiori alla soglia dei 40 gradi sono in previsione nell'entroterra della Sardegna, picchi termici sino a +38/+39°C nelle località interne di Puglia e Basilicata. In linea generale i valori più elevati saranno registrati in tutte quelle località che resteranno escluse dall'azione refrigerante portata dalle brezze. Una stima delle temperature al suolo previste dal modello americano domenica 11 agosto:

Per avere un'attenuazione dell'ondata di caldo sarà necessario aspettare la prossima settimana. I modelli mettono in luce un passaggio di consegne tra l'anticiclone africano e quello azzorriano che avrà come effetto una riduzione generale delle temperature entro valori più gradevoli di caldo.