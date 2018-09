Che ROVESCI sul nord della Lombardia

Ci sono zone del nord in cui non sta accadendo nulla, dove la giornata si presenta semplicemente un po' uggiosa, altre dove addirittura splende il sole, altre ancora dove sono intervenuti rovesci e temporali.



Sono queste le aree prossime alle zone di montagna, dove la condensazione forzata imposta dall'orografia sta favorendo la formazione di questi nuclei temporaleschi che scaricano acquazzoni talora intensi.



La webcam di Seregno(MB) parla chiaro ma l'area interessata dai fenomeni si estende a nord verso il Lecchese, così come sulla Bergamasca e più ad est si segnalano focolai anche nell'alto Bresciano.



Più a sud invece quasi il nulla, se non locali piovaschi. Non si escludono anche in aperta pianura isolati rovesci temporaleschi ma entro mezzogiorno quest'aria umida dovrebbe essere asciugata dal generoso soleggiamento e l'instabilità traslare ulteriormente verso levante.