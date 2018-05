Che martedì 15 maggio burrascoso!

Il vortice depressionario in quota che stamane troviamo posizionato a ridosso della Costa Azzurra, nella giornata di martedì 15 maggio traslerà verso la Corsica.



In questo modo, tutti i corpi nuvolosi ad esso associati tenderanno maggiormente a coinvolgere l'Italia centrale e meridionale con fenomeni prevalentemente temporaleschi, localmente forti e grandinigeni.



Si notino le mappe previste sia a 5500m, che mettono in evidenza la ferita depressionaria e il vortice ciclonico, sia quella a 1500m, relativa alle temperature previste per l'alba di martedì, dove si vedono valori più autunnali che primaverili, segnatamente sul centro Italia.

Sarà proprio qui dunque che potranno realizzarsi i fenomeni più intensi, specie tra nord Sardegna, Umbria, bassa Toscana, Lazio , in movimento verso il medio Adriatico.



Un passaggio di temporali sparsi si riscontrerà comunque anche sul meridione, in particolare tra Campania, Lucania e nord della Puglia.

Da notare che il fronte occluso attestato a ridosso delle Alpi tenderà a scivolare verso la Valpadana nella mattinata di martedì, favorendo la formazione di un nucleo temporalesco a ridosso della Lombardia, in movimento verso sud-est.

Altri nuclei interesseranno il Trentino Alto Adige e il Cadore.



Sul resto del nord il modello prevede fenomeni poco significativi.



Le temperature caleranno di qualche grado al centro e al sud, rimarranno quasi stazionarie al settentrione, pur mantenendosi su valori freschi.



Mercoledì 16 è previsto un temporaneo e parziale miglioramento del tempo, ma al nord l'instabilità tenderà a ripresentarsi verso sera.