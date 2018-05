Che FRESCO in arrivo da domenica sera!

Un fronte atlantico a metà maggio non è più mitigatore del clima come sovente accade in inverno, ma porta con sé l'aria fresca dell'Atlantico ed è in grado di abbassare le temperature anche di diversi gradi, sia durante che dopo il suo passaggio.



Le temperature previste in alcune città italiane per la prima parte della prossima settimana parlano chiaro: nelle vallate alpine ed appenniniche si potrà scendere anche sin sotto i 5°C, farà fresco ovunque e si tenderà a rispolverare anche felpe e in qualche caso giubbotti, specie per chi vive in altura.



La fase fresca dovrebbe proseguire per tutta la prossima settimana, anche se i giorni in cui si avvertirà maggiormente risulteranno quelli compresi tra lunedì e l'alba di giovedì.



La diminuzione risulterà più brusca sul settore nord-occidentale nel pomeriggio di domenica, quando a 1500m sulle vallate alpine più settentrionali potrà farsi largo l'isoterma degli zero gradi, portando con sé anche nevicate sin sotto tale quota.



Sui restanti settori alpini non si scenderà così tanto ma un po' di neve sino a 2000m sarà certamente possibile osservarla.



Anche in Vapadana lunedì mattina si registreranno valori anche inferiori ai 13°C, così come nelle valli del centro Italia, specie della Toscana.



Le mappe qui a fianco evidenziano il cammino dell'aria fresca con i contrasti anche importanti che si andranno a registrare tra domenica pomeriggio e le prime ore di lunedì sul nostro Paese.



Seguite comunque tutti gli aggiornamenti!