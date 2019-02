Che FREDDO in arrivo su Marche, Abruzzo, Molise, Frusinate ma anche...

Una sfuriata invernale di quelle che lasciano il segno in termini di vento e di freddo per le nostre regioni centrali e meridionali, con il nord che invece rimarrà a guardare, specie il settore nord-occidentale, protetto dalla lingua calda dell'anticiclone.



Clamoroso il tracollo termico atteso sulle montagne del medio Adriatico ma anche sul Molise, il Lazio interno, la Campania e la Lucania. Un freddo che nella notte tra sabato e domenica raggiungerà picchi di -10 o -11°C a 1500m e che comunque non risparmierà il resto del centro e del sud, dove sono attesi tra -9 e -6°C alla stessa quota.



La sensazione di freddo sarà acuita da una autentica tempesta di vento da nord-est, che impazzerà sino a domenica pomeriggio; il modello americano inoltre segnala la possibilità che lunedi 25 febbraio un ulteriore impulso freddo possa raggiungere il meridione, il basso Lazio e l'Abruzzo con termiche sino a -8°C a 1500m.



In questa occasione l'aria risulterà anche più instabile rispetto al momento dell'irruzione fredda più intensa di 24 ore prima e pertanto, rispetto ai deboli e locali rovesci nevosi previsti per domenica, nel pomeriggio di lunedi potranno scatenarsi brevi temporali di neve in viaggio da Puglia e Lucania, verso Cilento e Calabria interna, sino a coinvolgere parte della Sicilia settentrionale ed orientale con fiocchi mediamente sino a 200-300m di quota.



Nel frattempo al nord le temperature, soprattutto in quota saranno già aumentate questa mitezza si farà ancora più sentire nelle ore pomeridiane di martedi e soprattutto di mercoledi, mentre il sud seguiterà ad essere ancora raggiunto da aria moderatamente fredda dai quadranti orientali. Le escursioni termiche tra notte e di risulteranno peraltro notevoli. Al nord si potrà passare da zero a 16°C.



Inoltre sul nord-ovest nel pomeriggio di giovedi 28 febbraio in pianura potrebbero toccarsi i 17-18°C, mentre a Bari, ancora coinvolta dal flusso freddo orientale, il termometro potrebbe fermarsi a soli 7°C.



Il flusso freddo al meridione dovrebbe esaurirsi nella giornata di venerdi 1° marzo.

