Che carte! CosÃ¬ NEVICHEREBBE sin quasi in pianura!

Il modello europeo rilancia da giorni, in modo più o meno costante, la possibilità che un vortice freddo impatti proprio sul bacino centrale del Mediterraneo per i primi giorni di aprile: un'ipotesi molto coraggiosa, considerando che altri modelli optano per soluzioni anche molto diverse.



Specificando che siamo ancora lontani dall'aver fotografato correttamente il quadro barico, colpisce comunque la dinamica dell'affondo mostrata da questo modello.

Guardate il vortice che piomba sul nord Italia nella serata di mercoledì 3 marzo a 5500m, lo vediamo prima su scala europea e poi italiana:







Clamoroso anche notare quanta aria fredda accompagni l'evento sia in quota che al suolo, perché con le precipitazioni il freddo si riverserebbe al suolo abbassando notevolmente le temperature.

Ecco i valori attesi a 1500m per la mattinata di giovedì 4 aprile: si notano punte invernali (sino a -4 o -5°C): l'aria fredda abbraccerebbe anche la Toscana.





E al suolo si tradurrebbe in valori decisamente bassi: guardate cosa prevede il modello per la mattinata di giovedì 4 aprile.

Abbiamo voluto evidenziare le aree dove in pianura risulterebbe più facile assistere a nevicate (combinazione precipitazioni abbastanza intense con basse temperature, solo 2°C) ma in realtà gli accumuli nevosi più rilevanti riguarderebbero i fondovalle del Veneto e del Trentino Alto Adige. Si tratta ovviamente di una stima approssimativa ma interessante.



Guardate infatti la mappa relativa alla possibile distribuzione delle NEVICATE nella giornata di giovedì 4 aprile: si nota un picco proprio sul nord-est (fascia alpina e prealpina) ma anche un po' di neve in pianura su alta Lombardia e Pavese sino a pochi km da Milano e fiocchi su Torino!

Nulla di certo comunque, al momento è solo un'ipotesi fatta dal modello inglese pur nell'emissione ufficiale e che dovrà essere confermata ed affinata oppure potrà essere smentita nei prossimi giorni: