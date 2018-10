Che autunno strano: tra siccità e alluvioni

Un autunno da dimenticare (fino ad ora) sul bacino del Mediterraneo.

Sono mancate le piogge estese e benefiche generate dalle perturbazioni atlantiche; al loro posto una serie di gocce fredde che hanno fatto l'infelicità di tutti.

La mappa che abbiamo creato mostra le date dei principali eventi alluvionali che hanno colpito il Mediterraneo dall'inizio dell'autunno astronomico ad oggi.

Quando le precipitazioni sono legate a gocce fredde, si passa dal nulla al troppo nel raggio di pochi chilometri. Ecco allora la Sicilia, la Sardegna e vaste porzioni del meridione d'Italia che hanno dovuto affrontare precipitazioni eccezionali con inevitabili conseguenze. Di rimando, molte aree del nord e del centro stanno pregando la pioggia quasi come se fosse una meteora benedetta.

...ma non è solo il sud Italia e le Isole a fare le spese di questa assurda situazione: eventi alluvionali hanno colpito il sud della Francia, le coste mediterranee spagnole, la Corsica e la Grecia. Dove questi eventi non hanno colpito, praticamente non è piovuto (o è piovuto pochissimo). Speriamo che il mese di novembre sappia (almeno in parte) raddrizzare questa situazione...