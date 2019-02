Cerchiamo una SCAPPATOIA: freddo da est nella terza decade del mese?

Il modello americano, nelle sue corse alternative, non demorde. La situazione risulta compromessa sul fronte della dinamicità e delle piogge almeno per una decina di giorni.

L'alta pressione che ci sta interessando è di quelle serie, con un blocco sull'Europa che tecnicamente viene definito "ad omega". Serviranno molti giorni per indebolirlo; solo successivamente si potrà tentare un attacco più serio, sia da est che da ovest.

La prima mappa mostra un'ipotesi alternativa del modello americano valida per venerdì 22 febbraio. Vi ricordiamo che si tratta di una carta con affidabilità molto bassa, siamo attorno al 20%. Tuttavia, tra le maglie del modello di oltre oceano, qualcosa è rimasto attorno alla fine del mese, almeno per tentare di arginare lo strapotere anticiclonico in Europa.

Anche il modello europeo questa mattina opta per una "scappatoia" da est alla fine della settimana prossima con un calo delle temperature ad iniziare dai settori orientali.

Vedremo cosa capiterà in futuro, tenendo presente che la situazione resterà bloccata per almeno 10 giorni.

