Cercate un clima davvero ESTREMO? Andate sul Mount Washington, negli Stati Uniti

Ecco l'edificio che ospita l'osservatorio meteo del Mount Washington...completamente ibernato!

Nonostante la sua modesta altezza ( 1920 metri), questo rilievo costituisce la massima elevazione del New England, negli Stati uniti.

Si tratta di uno dei luoghi con il clima più inospitale del pianeta. Basti pensare che la zona vanta il primato della più intensa raffica di vento mai misurata ufficialmente: 372 km/h. nel pomeriggio del 12.04.1934.

Le particolari condizioni meteo che si riscontrano in questa zona, sono imputate alla convergenza diretta fra le masse d'aria atlantica, del Golfo del Messico e del Pacifico di NW. In pratica, tre correnti contrapposte si danno appuntamento in questo luogo, con tutte le conseguenze del caso.

Sul Mount Washington si annoverano in media 100 giorni tempestosi l'anno (oltre i 100 km/h di picco massimo di raffica). Le prime osservazioni meteo regolari, iniziarono nel 1870 ed il primato dei -44°C del 29.01.1934 pareva inviolabile sino a che, un'analisi attenta del Centro Meteo Nazionale (NOAA), rilevò un -46°C del 22.01.1885.

E' assai recente (16.01.2004) il valore di -42.0°C, registrato in concomitanza con un vento a 141 km/h, con relativo Wind chill a -75°C!

Le tempeste di neve possono comunque occorrere in un qualsiasi mese dell'anno. Ogni anno, le precipitazioni ammontano a 2590 mm (di cui 7.9 metri di neve...record: 14.4 metri durante la stagione 1968-69). La temperatura media di gennaio è di -14.6° e di 9.3° a Luglio.