Cede strada lungo la via Aurelia in Liguria: grossa voragine inghiotte auto a Finale

Si contano i danni delle fortissime mareggiate che nelle ultime ore si sono abbattute su tutto il litorale ligure causando ingenti danni e provocando frane, smottamenti e allagamenti di ampi tratti costieri.

Lungo la via Aurelia, proprio in conseguenza della forza del vento e del mare, si è aperta una voragine intorno alle 5,30 di stamane. Il crollo è avvenuto all’altezza del Malpasso, nei pressi di Finale Ligure. La carreggiata ha ceduto e si è creato un buco nell’asfalto di quasi sei metri, che ha inghiottito un'auto che stava transitando in quel momento.

Una donna di Finale Ligure di 70 anni è precipitata con la sua vettura dentro la grossa voragine: è stata trasportata in codice giallo al pronto soccorso dell’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure, riportando fortunatamente solo un lieve trauma cranico e una contusione alla spalla. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Savona e il 118.





L’Aurelia questa mattina è stata riaperta in direzione Loano.