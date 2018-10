Canada, irrompe subito l'inverno : intensa nevicata su Calgary [FOTO]

Forti nevicate e gran freddo sul Canada. Inizio d'inverno anticipato! In tilt Calgary.

Che il nord America fosse particolarmente avvezzo alle ondate di freddo polari lo si sapeva già, ma un'ondata di freddo e neve come quella in atto in questi giorni potrebbe rappresentare un vero e proprio record. Siamo appena agli inizi di ottobre ed una poderosa ondata di freddo polare proveniente dall'artico canadese si è spinta sin verso latitudini piuttosto basse per il periodo, tanto da invade i settori meridionali del Canada sin verso l'Alberta al confine con Washington e Montana.

Una vera e propria perturbazione invernale che ha permesso un diffuso calo delle temperature e il ritorno della neve sin sotto i 1000 metri di quota. I fiocchi bianchi si sono spinti addirittura a quote collinari, scaturendo accumuli nevosi importanti. Oltre i 1000 metri si registrano accumuli superiori ai 30/40 cm di neve fresca caduti tra lunedì 1 e oggi, mercoledì 3.

Sulla città di Calgary, posta a circa 1000 metri in Alberta, si è scatenata una fitta nevicata che ha depositato al suolo oltre 15 cm di neve fresca. Potrebbe trattarsi della nevicata più intensa e precoce di sempre per la città canadese ( dato da confermare).



La città è in tilt nonostante la presenza dei mezzi spazzaneve che stanno incontrando diverse difficoltà specie per l'incuranza della popolazione che non ha liberato le strade dalle proprie auto.

Tantissimi i disagi causati dalla neve : decine di voli hanno subito ritardi pesanti o sono stati cancellati, mentre la Polizia Locale afferma che ci sono ben 251 feriti causati dalla copiosa nevicata.