Campania: ritorno prepotente del freddo. Nevica in alta collina, intensa grandinata colpisce Nola

L'inverno è tornato a ruggire sulla Campania dopo l'assaggio di primavera durato oltre 10 giorni. Una perturbazione artica piuttosto incisiva ha raggiunto il sud Italia, Campania inclusa, causando un sensibile calo delle temperature, venti intensi e anche temporali carichi di grandine.

Fortemente colpita la zona di Nola, dove nella tarda serata di ieri sono caduti oltre 5 cm di grandine che hanno totalmente imbiancato il paesaggio, come fosse neve. I chicchi di ghiaccio hanno raggiunto anche i 2-3 cm di diametro, ma fortunatamente non s embrano esserci danni rilevanti in città.



Il sensibile calo delle temperature ha permesso il ritorno della neve sull'Appennino sin verso i 600-700 metri di altitudine. Caduti fino a 15 cm di neve oltre i 900/1000 metri di altitudine.



Risveglio decisamente da brividi quest'oggi soprattutto a causa dei forti venti settentrionali. La tramontana continuerà a soffiare in maniera sostenuta sino al pomeriggio, per poi indebolirsi man mano. Il Sole tornerà a splendere già nel corso della mattina, ma il clima si presenterà decisamente freddo tanto che le temperature massime non andranno oltre i 10/12°C.