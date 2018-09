CAMBIO di STAGIONE: la svolta meteo arriverà verso fine settembre?

L'alta pressione indomabile potremmo dire.

I modelli ne vedono una crisi molto lenta, anche se inesorabile.



Il cambiamento dovrebbe arrivare soprattutto durante la terza decade del mese, specie dal 25 in poi, quando si scorge un netto abbassamento del flusso perturbato atlantico.



E questo cosa comporterà? Sicuramente il passaggio di alcune perturbazioni a partire dal nord e dal centro Italia e un ridimensionamento delle temperature.



Sino a quel momento però non si scorge un vero cambiamento, ma solo piccole azioni di disturbo, che determineranno anche qualche situazione temporalesca di una certa rilevanza ma sempre localizzata su poche regioni.



In pratica sino al 25 del mese, salvo una svolta modellistica improvvisa, la stagione estiva non andrà in naftalina.



Come dicevamo in tempi non sospetti, l'estate si rialza ad ogni KO infertogli dai fronti freddi atlantici anche sino alla fine di agosto, ma si deve arrendere al tempo anagrafico. Verso la fine di settembre infatti il suo regno non può che vacillare sino a crollare al primo assalto.



Non ci resta che aspettare, perché non c'è niente di peggio che tentare di forzare la mano alla stagione autunnale per vederla arrivare molto più tardi di quanto ci si aspetta .