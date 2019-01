Cambio di circolazione: crescono il freddo e l'instabilitÃ  nell'ultima parte di gennaio

Le condizioni atmosferiche relative alla terza decade del mese, segneranno un punto di svolta sulla circolazione atmosferica europea; un rallentamento nel flusso delle correnti occidentali, viaggerà di pari passo con una diminuzione del gradiente, associato ad un'evoluzione più instabile e fredda sull'Europa. Le correnti previste sul nostro continente nella terza decade di gennaio, saranno probabilmente di origine artica oppure polare marittima , associate a condizioni di spiccata variabilità in presenza di freddo moderato.

Almeno per il momento mancheranno quindi i presupposti per una ondata di grande gelo diretta al Mediterraneo, mentre al contrario verrà privilegiata un'evoluzione instabile foriera di maltempo su diverse regioni. L'anticiclone sulla Penisola Iberica tenderà a migrare col proprio cuore più caldo e stabile verso l'oceano Atlantico, quindi verrà favorita una circolazione fredda in grado di coinvolgere anche i settori occidentali d'Europa, agevolando una possibile evoluzione di tipo piovoso o nevoso finalmente anche per le regioni dell'Italia settentrionale, dove una anomala siccità persiste da molto tempo.

A sostenere questa ipotesi troviamo il centro di calcolo americano che al momento rimane anche il modello più prudente circa il buon esito di questa evoluzione. Seguono a ruota anche gli altri modelli, seppur con qualche differenza tra una e l'altra emissione. Questo nuovo cambiamento di circolazione dovrebbe manifestarsi a partire da venerdì 18 gennaio. La previsione necessita di nuove conferme nei prossimi giorni.

Seguite gli aggiornamenti su meteolive.it