Calo termico e temporali in marcia verso sud, poi il rinforzo dell'alta pressione

Un rapido impulso di instabilità si sta portando a ridosso dell'arco alpino; possiamo vedere le frange nuvolose di questa perturbazione che stanno già in questo momento interessando le regioni del nord, dove ci aspettiamo un imminente peggioramento delle condizioni atmosferiche appena dopo la mezzanotte. Alcuni temporali potranno interessare soprattutto i settori centro-orientali della Valpadana ed in seguito portarsi molto rapidamente verso la Toscana ed il Lazio già entro la mattinata di domani, lunedì 7 ottobre. Ecco la previsione della pioggia calcolata dal modello Lamma per le ore centrali di domani, lunedì 7 ottobre:

A seguito di questo passaggio, viene confermato anche dal modello europeo il rinforzo di una figura di alta pressione sul Mediterraneo centrale, la quale potrebbe accompagnarci fino a ridosso della prima metà di ottobre. Si tratta dell'ennesima rimonta anticiclonica provocata da una eccessiva invadenza delle fasce anticicloniche subtropicali questa figura di alta pressione porterà una parentesi di tempo stabile della durata di almeno 5 o 7 giorni, con temperature nuovamente superiori alle medie del periodo. Ecco la previsione del modello europeo riferita a sabato 12 ottobre, nella quale possiamo osservare la presenza di questo anticiclone: