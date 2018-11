California: l'incendio più disastroso nella storia degli Stati Uniti

Un disastro senza precedenti nella storia degli Stati Uniti, da alcuni giorni un incendio di dimensioni gigantesche, sferza la California, lasciando dietro di sè un terreno completamente devastato. L'impiego massiccio dei Vigili del Fuoco, in totale oltre 5.000 persone , non è sufficiente a contenere l'avanzata delle fiamme che stanno riducendo in cenere un'enorme porzione di territorio, in totale 505Km quadrati, bilancio ancora provvisorio. Sino a questo momento distrutte almeno 7.700 case , oltre 52.000 persone sfollate, 50 morti . Le squadre di soccorso hanno recuperato i resti delle vittime bruciate dalle fiamme all'interno delle abitazioni oppure dentro le loro auto, soprese dall'avanzata velocissima delle fiamme sotto una ventilazione nord-orientale secca e calda che da giorni sferza sull'intera regione.





Il Presidente Donald Trump che inizialmente era apparso riluttante, dicendosi intenzionato a tagliare i fondi federali ad una California accusata di errate politiche ambientali - è stato costretto a rivalutare la sua posizione e questa mattina ha addirittura riconosciuto lo stato di disastro, ordinando aiuti federali per le località colpite.