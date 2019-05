CALDO vs TEMPORALI: presto sarà muro contro muro!

L'estate all'improvviso. Al centro e al sud arriverà senza problemi nel corso della prossima settimana con il suo tradizionale carico da 15 e da 20 (rispettivamente le temperature previste a 1500m nella fasi calde estive) e di 30°C al suolo.



A far salire le temperature il classico "muro contro muro" tra una saccatura atlantica e una zona d'alta pressione di matrice subtropicale presente a ridosso del nostro Paese.



Quell'affondo della saccatura sull'Iberia prepara sempre una risposta calda per l'Italia, questa la mappa prevista dal modello americano per venerdì 7 giugno, guarda:

Al nord però le cose potrebbero andare diversamente. Nel suo movimento verso levante la saccatura dovrebbe raggiungere il centro Europa ma anche coinvolgere almeno in parte il nord Italia: alcune emissioni modellistiche evidenziano dunque un passaggio temporalesco al nord entro sabato 8 giugno, come testimonia ad esempio questa carta:

L'affondo temporalesco di sabato 8 secondo la media degli scenari del modello americano sarà posticipato almeno di 2-3 giorni, arrivando ad incidere sul settentrione da martedì 11, non prima e lasciando dunque anche il nord al caldo. Ecco il momento del parziale sfondamento ipotizzato dal modello americano da martedì 11 in poi:

IN SINTESI:

-l'estate sta arrivando e si farà sentire con il suo calore già al nord nel fine settimana 1-2 giugno, al centro e al sud nel corso della prossima settimana, con punte over 30°C all'interno. Sul finire della settimana, tra sabato 8 e domenica 9, possibile qualche temporale organizzato di passaggio al nord con annessa rinfrescata, da confermare.