Caldo sopra norma con possibili piogge fino a giovedì, poi...

Una circolazione di bassa pressione rinnova condizioni di tempo fortemente instabile sull'Europa occidentale ed in parte anche sul nostro nord-ovest italiano. Si tratta di una figura che nelle prossime ore tenderà ad evolvere in un cut-off, cioè in un minimo chiuso depressionario che tra martedì e mercoledì, contribuirà ad aumentare ulteriormente le temperature sul nostro Paese, mentre tra giovedì e venerdì, avrà la forza di spingere ancora un corpo nuvoloso verso il nostro Paese, dando il luogo a precipitazioni che questa volta potrebbero risultare più diffuse. A questo proposito, ecco la previsione del modello europeo riferita a giovedì 24, nella quale possiamo osservare la presenza della depressione a ridosso delle regioni italiane occidentali:

Dando un occhio allo sviluppo degli eventi nel periodo successivo, sembra confermato un lento riassorbimento della goccia fredda sul Mediterraneo, questa figura infatti, non riuscirà più ad essere agganciata dal flusso portante della corrente a getto e pertanto sarà destinata ad esaurire in loco i suoi effetti, prolungando marginali condizioni di instabilità soprattutto sulle regioni del centro-sud almeno sino al prossimo fine settimana.