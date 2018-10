CALDO: settembre 2018 NON è stato il più caldo di sempre

Se non ci fosse stata la forte discesa delle temperature nella fase finale del periodo , questo mese, facendo riferimento sempre al nostro ciclo climatico ( 1997/2017) , sarebbe stato quasi certamente il più caldo in assoluto.



Questo settembre si è caratterizzato per la persistente presenza di un’alta pressione che dal 5 sino al 22 settembre ( la temperatura media è rimasta inchiodata intorno ai 22,60° gradi C ).

Giorno dopo giorno si è arricchita di umidità rendendo pertanto l’ambiente circostante afoso e insopportabile.



Il giorno più caldo si è verificato l’undici con 23,46° gradi.

Il più freddo, con 16,20° gradi, il giorno 26.

Da notare poi la forte discesa della temperatura tra il 22 settembre ( 22,76° ) e il 26 ( 16,20° ).

In 4 giorni la temperatura media giornaliera sulla nostra penisola è crollata di - 6,56°C . Una discesa termica notevole.



Ed è proprio questo fatto che ha impedito a settembre 2018 di battere il record del caldo. Analizzando poi il dato mensile, segnando il valore di 21,32°, si pone in classifica al quarto posto tra i più caldi.



Il primato spetta al 2011 con 21,89° . Seguono poi il 1999 con 21,58° e il 2009 con 21,56°gradi. Per individuare invece il settembre più freddo bisogna andare al 2001 con 18,91°gradi C.