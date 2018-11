Caldo record e incendi in Australia: situazione critica nel Queensland

Ore difficili per l'Australia e in particolare per la regione del Queensland, che sta vivendo un'ondata di calore record e sta combattendo contro devastanti incendi.

Non a caso, per la prima volta, il pericolo di incendio nel Queensland è stato valutato come "catastrofico", il livello più alto possibile sulla scala di allerta del governo. Nella giornata di Giovedì sono stati contati oltre 140 roghi.

Ad alimentare gli incendi i venti caldi e le temperature bollenti: le aree settentrionali del Queensland, come la popolare località turistica Cairns, hanno raggiunto temperature record di 40 gradi centigradi, con picchi prossimi ai 43-44°. A causa dei vasti incendi, migliaia di persone nel Queensland sono state costrette ad abbandonare le proprie case.

Per gli esperti, una parte della Grande Barriera Corallina, il più grande ecosistema vivente sulla terra, potrebbe essere significativamente danneggiata a causa delle condizioni meteorologiche estreme in atto.