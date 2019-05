CALDO: quanto ne farà nel fine settimana?

Mentre Lazio, Marche, Abruzzo e meridione saranno ancora interessati da una circolazione di aria fresca e piuttosto instabile, il nord, la Sardegna e la Toscana riceveranno l'abbraccio di un cuneo di alta pressione che garantirà una certa compressione dell'aria che, unitamente al forte soleggiamento del periodo, favorirà un repentino rialzo delle temperature massime, specialmente nella giornata di domenica 2 giugno.



Già per sabato 1° giugno i valori sul catino padano dovrebbero raggiungere punte di 27-28°C con qualche punta di 29°C; appena più bassi i valori attesi in Toscana con punte di 27°C nella zona di Firenze. Avvicinandosi alle coste invece il mare ancora freddo non permetterà alle temperature di superare i 21-22°C.



La mappa qui sotto, tratta dal nostro modello, mostra il picco dei valori, previsto intorno alle 15.30 di sabato 1° giugno; il disagio da caldo sarà comunque solo moderato, grazie all'aria relativamente secca:

L'ulteriore rinforzo dell'alta pressione atteso per domenica 2 giugno, favorirà un ulteriore delle temperature massime e, nonostante il modello non segnali picchi di 30°C, che saranno comunque sempre possibili, sarà facile toccare i 29, sia ad ovest che ad est della Valpadana, mentre al mare seguiterà a fare fresco, soprattutto in spiaggia.



Valori in aumento si prevedono anche in Toscana e Sardegna, ma anche qui difficilmente si arriverà a 30°C, se non sporadicamente. Sul resto del Paese i valori risulteranno solo primaverili a causa dell'insistenza della circolazione depressionaria centrata tra i Balcani e il nostro meridione.



Qui i valori attesi per le ore 15.30 di domenica 2 giugno secondo il nostro modello: