CALDO: notizie non buone dal trimestre estivo...(LE MAPPE)

Sono arrivati i dati complessivi del trimestre estivo appena passato, ma i risultati non sono per nulla buoni.

Abbiamo opportunamente cerchiato in blu le uniche zone d'Europa dove le temperature sono rimaste in media. Sul resto del Continente abbiamo avuto esuberi dalle medie più o meno marcati; dove vedete il colore rosso acceso gli scostamenti dalla media sono stati tra i 3 e i 5°, un divario piuttosto pesante se si considera che si tratta di anomalie trimestrali.

Come si nota dalla mappa, l'Italia non ha avuto scostamenti al rialzo eccessivi, anzi, sulle Isole e al meridione il trimestre giugno-agosto ha chiuso in media.

Il quadro delle anomalie precipitative è forse ancora più critico per ciò che riguarda l'Europa centro-settentrionale (seconda mappa)

Dove vedete il colore marrone è caduto il 50% della pioggia attesa. Dove vedete il rosso questo valore arriva a 25%.

Fanno sensazione le piogge molto abbondanti che sono cadute sulla Sardegna, sulla Sicilia e su molte zone del centro-sud italico. Sulla Sardegna orientale, la Sicilia e il settore ionico è caduto il quadruplo della pioggia attesa in questo periodo.

