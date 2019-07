Caldo MODERATO, solo a tratti INTENSO la prossima settimana in Italia: le ultimissime

Risulta ormai quasi certo il nuovo ruggito dell'estate mediterranea che si manifesterà durante la prossima settimana sul nostro Paese.

Secondo le mappe a nostra disposizione, possiamo escludere che vi siano temperature paragonabili alla scorsa ondata di caldo in Italia, quando alcune aree del Bel Paese sforarono i 40°.

Sempre secondo le mappe di oggi, avremo un caldo moderato, solo a tratti intenso sulla nostra Penisola, in accordo con un'ondata calda abbastanza in linea con i canoni termici del periodo (che ricordiamo essere tra i più caldi dell'anno).

Ecco la media degli scenari del modello americano valida per martedi 23 luglio; si tratta di una mappa termica che mette in risalto le temperature a 1500 metri previste per la giornata medesima. Teniamo altresì presente che la media del modello europeo risulta molto simile alla mappa sopra riportata.

Si nota molto bene come il caldo intenso, con temperature superiori a + 20° a 1500 metri di altezza (circa 33-34° al suolo) sarà di competenza della Penisola Iberica ed Ellenica. In questi settori il rischio di arrivare a 40° sarà concreto.

L'Italia resterà nel mezzo, sotto un caldo nel complesso moderato e solo a tratti intenso specie sulla pianura padana, sulla Sardegna e nelle aree interne dell'Italia centrale, dove l'isoterma + 20° a 1500 metri potrebbe divenire realtà.

Il caldo sull'Italia potrebbe durare fino al termine del mese di luglio, ma è ancora presto per stabilire una sua eventuale dipartita dall'Italia.

