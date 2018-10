CALDO? Lo soffre di più chi abita ai piani alti!

Se l'avete fatto significa che avete sperimentato il fascino dell'inversione termica

Nella troposfera può accadere qualcosa di simile in condizioni anticicloniche

In questo modo vengono impediti gli scambi termici verticali e in prossimità dell'inversione può generarsi un compatto strato nuvoloso

Avete mai provato durante l'estate o ad inizio autunno a scendere le scale del vostro appartamento per raggiungere la cantina o la taverna (se l'avete) e provare una piacevole sensazione di fresco o addirittura di freddo umido?. In uno strato d'aria immobile, senza alcun condizionamento, l'aria calda, più leggera, tenderà a salire verso l'alto, mentre l'aria fredda, più pesante, si concentrerà in basso.Pertanto chi abita ai piani più alti in un condominio avrà la casa più calda rispetto a chi abita al primo piano o al pian terreno, con maggior disagio in estate ma anche maggiore comfort in inverno., quando le discendenze accumulano al suolo tutta l'aria fredda e favoriscono la risalita in quota d'aria calda.che può raggiungere solo pochi decine di metri dal suolo o sfiorare le zone collinari: si parla allora di nebbia bassa o alta a seconda dell'altezza raggiunta dal banco nebbioso.: sono quelle che bloccano la risalita dei cumulonembi che altrimenti procederebbero a salire all'infinito; tali inversioni sono ben visibili grazie alla formazione delle incudini temporalesche. L'ammasso cumuliforme tende infatti a "stirarsi" orizzontalmente, formando la tipica forma proboscidea.I turbini formati dai moscerini sulle cime degli alberi d'estate sono indizio di ascendenze temporalesche nelle vicinanze o comunque di una certa instabilità atmosferica.