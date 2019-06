CALDO INTENSO la prossima settimana? Il responso del MODELLO EUROPEO e CANADESE

Non solo modello americano! Non dimentichiamoci degli altri due tenori della meteo, ovvero il modello europeo e canadese. In questa sede cercheremo di inquadrare l'ondata di caldo della settimana prossima secondo questi due elaborati. La giornata presa come campione è sempre mercoledi 26 giugno.

La prima mappa mostra le temperature previste per il medesimo giorno secondo la corsa ufficiale del modello europeo:

L'isoterma + 20° a 1500 metri (32-34° al suolo) si protrarrà fino all'Europa centrale, ma sull'Italia il massimo del caldo lo si avrà ad ovest della Sardegna, dove sarà presente la + 24° alla medesima quora (circa 36-38° al suolo). Sul resto d'Italia avremo isoterme decisamente più gentili e comprese tra + 18° e + 22° a 1500 metri (al suolo tra 30° e 35°). Di conseguenza, anche secondo lo scenario ufficiale del modello europeo, i 40° al suolo dovrebbero essere scongiurati.

C'è da rimarcare che la media degli scenari del modello medesimo opta per temperature un pelo più basse; di conseguenza è probabile che lo scenario ufficiale riduca ancora un po' le temperature con le prossime uscite.

Passiamo ora al modello canadese. Queste sono le temperature a 1500 metri previste dall'elaborato sempre per mercoledi 26 giugno:

Rispetto al modello europeo, i toni risultano più calcati; l'isoterma + 20° a 1500 metri (32-34° al suolo) riuscirà ad invadere l'Europa centrale. Da noi potrebbe comparire la + 26° alla medesima quota sulla Sardegna (38-40° al suolo) e la + 24° lungo le coste tirreniche (36-38° al suolo, brezze permettendo).

Valori più "gentili" sarebbero presenti al meridione dove avremo la + 20° a 1500 metri, corrispondente a 32-34° al suolo.

LEGGI ANCHE: www.meteolive.it/news/In-primo-piano/2/modello-americano-caldo-eccezionale-la-settimana-prossima-ma-credibile-/79706/