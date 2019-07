CALDO: inizio settimana prossima molto DISAGEVOLE per alcune regioni

Dopo un periodo di relativa tranquillità termica, costellato però da episodi temporaleschi anche molto intensi, il caldo tornerà a far parlare di sè come in ogni estate italiana che si rispetti.

Il ruggito estivo che avverrà la settimana prossima sarà comunque meno intenso rispetto a quello di fine giugno. Di conseguenza avremo caldo intenso, ma non eccezionale per il periodo. Aumenterà ovviamente il disagio da caldo ed alcune regioni torneranno ad avere un caldo molto disagevole, se non opprimente.

A tal proposito, ecco il disagio da caldo previsto in Italia alle 17 di lunedi 22 luglio:

Ecco le condizioni di MALESSERE FISIOLOGICO che tornerneranno ad aleggiare su alcuni tratti della Pianura Padana (specie quella orientale) e sulle zone pianeggianti della Toscana e del Lazio.

Sul resto d'Italia avremo un caldo FASTIDIOSO o MOLTO FASTIDIOSO specie nelle aree interne più lontane dal mare, mentre saranno poche le zone che avranno un caldo sopportabile (escludendo ovviamente i rilievi).

Questo invece è il disagio da caldo previsto per le ore 17 di martedi 23 luglio:

Le condizioni di MALESSERE FISIOLOGICO si estenderanno a gran parte della Pianura Padana, ma con maggiore intensità sulla parte orientale. MALESSERE anche nelle pianure interne tosco-laziali e su alcune zone interne del meridione peninsulare.

Sul resto d'Italia avremo un caldo fastidioso o localmente molto fastidioso specie nelle aree interne più lontane dal mare.

Controlla anche tu il disagio da caldo sulla tua regione per i prossimi 10 giorni cliccando sulle nostre mappe esclusive: www.meteolive.it/speciali/MAPPE/73/indice-di-disagio-da-caldo-temperatura-percepita-fino-a-10-giorni/33057/