Caldo in RITIRATA dall'Italia all'inizio della settimana prossima...

Lo zoccolo duro dell'estate italica, fatto di caldo fastidioso e lunghi periodi stabili e soleggiati sta per finire. Ciò non significa che a partire dalla settimana prossima avremo il fresco tutti i giorni. Il caldo settembrino non mancherà, ma avrà (come di consueto) caratteristiche di maggiore gradevolezza rispetto alla calura dei due mesi passati.

In questa sede faremo un confronto tra le temperature massime odierne e quelle previste per martedì 3 settembre alla stessa ora sul nostro Paese.

Ecco le temperature attese nel pomeriggio odierno (sabato 31 agosto) alle ore 14. Si consiglia di ingrandire l'immagine per avere un migliore riscontro visivo.

Punte di 32-33° sulle pianure del nord, 33-34° tra la Toscana, il Lazio, la Campania, unitamente alla Lucania, la Puglia e la Sicilia orientale. A questi valori si assocerà un tasso di umidità medio-alto con conseguente disagio fisico per il caldo.

Queste invece sono le temperature previste per le ore 14 di martedì 3 settembre:

Un calo termico SENSIBILE si avvertirà soprattutto sulle regioni nord-orientali, il versante adriatico ed i settori interni appenninici, ma tutta l'Italia vedrà temperature maggiormente sopportabili ed accompagnate da una ventilazione secca settentrionale.

I 30° potrebbero essere raggiunti (in un contesto di clima abbastanza secco) tra la Toscana, il Lazio, la Sicilia interna e il Golfo di Taranto. Su tutte le altre regioni avremo temperature massime inferiori a 30°.

