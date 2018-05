CALDO: il repentino rialzo delle temperature previsto al nord tra domenica e lunedÃ¬

Il rinforzo di una zona di alta pressione sul centro Europa, previsto durante il fine settimana, finirà per coinvolgere la regione alpina e successivamente anche la Valpadana.



Questo comporterà, per la seconda volta nel volgere di una decina di giorni, un nuovo episodio di Bora compressa , cioè riscaldata, sulle Venezie e marginalmente sul resto del settentrione.



Quando l'alta pressione proverà ad abbracciare anche parte del centro Italia, cioè nella giornata di lunedì, tale effetto potrebbe viverlo anche la Toscana: trattasi del Grecale compresso o foehnizzato, che consente alle temperature di impennarsi velocemente , specie in caso di soleggiamento generoso.



L'azione di compressione operata da questo tipo di correnti verrà un po' "mascherata" dalla presenza di nuvolaglia residua, legata ancora all'attività del vortice ciclonico sul medio Tirreno, ma non impedirà alle temperature di guadagnare valori prossimi ai 24-25°C nella giornata di domenica 6 maggio al nord, specie sul Friuli Venezia Giulia: ci riferiamo soprattutto al Goriziano e all'Udinese.



Questa azione favonica si farà sentire anche nelle vallate altoatesine con Bressanone, Merano, Bolzano e Brunico che potranno far segnare valori pomeridiani quasi estivi.



Lunedì 7 maggio, grazie anche ad una maggiore serenità del cielo, questi effetti si amplificheranno e su tutta la Valpadana e su alcune zone della Toscana, potranno toccarsi i 26-27°C di massima.



Da martedì 8 maggio invece la diminuzione del gradiente barico tra i due versanti alpini, cioè della differenza di pressione, farà perdere importanza al fenomeno e le temperature massime caleranno di qualche grado.



Nei giorni successivi dovrebbe tornare a manifestarsi anche l'instabilità atmosferica.