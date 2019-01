Caldo estremo in Australia: si sciolgono anche le ruote delle auto!

Il servizio di emergenza statale australiano ha dichiarato che l’ondata di calore è una minaccia per la sicurezza pubblica, poiché un numero crescente di australiani ha chiamato le ambulanze e si è recato negli ospedali di Adelaide per malattie associate al calore. Il grande caldo sta causando anche blackout elettrici a causa dell’elevatissimo utilizzo di condizionatori. Nelle città del sud-est, le interruzioni di corrente hanno oscurato i semafori e i centri commerciali, gli impiegati e i pendolari sono rimasti esausti e avvizziti. In una pozza d’acqua prosciugata nell’estremo nord dell’Australia, novanta cavalli selvaggi sono stati trovati morti o in fin di vita.

Non mancano gli incendi: decine di roghi sono divampati nei giorni scorsi, più di 50 in tutta la Tasmania dove alcune case sono state distrutte.

Il caldo estremo ha provocato addirittura effetti come questo che vedete in foto: lo scioglimento parziale dei copertoni di automobili, a contatto con un asfalto che raggiunge temperature particolarmente bollenti.