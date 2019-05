CALDO ESTIVO nei primi giorni di GIUGNO? Facciamo attenzione...

Ecco la situazione sinottica prevista dal modello americano per sabato 1 giugno :

Notiamo il regno delle depressioni ubicato sul centro e il nord Europa, con l'arco alpino a fare da "spartivento"; sull'Italia e il bacino del Mediterraneo tempo stabile con SOLE e CALDO...in una sola parola: ESTATE.

E' credibile questa evoluzione? Per avere qualche risposta analizziamo la media degli scenari imbastita questa mattina dal modello americano sulla base delle 20 corse che compongolo l'elaborato medesimo:

E' abbastanza evidente come la media sconfessi quasi per intero lo scenario caldo ipotizzato dal run ufficiale dell'elaborato di oltre oceano; notate la presenza di aria fresca di matrice atlantica (frecce blu) che potrebbe mettere sotto tempo instabile le regioni settentrionali dove agirebbero alcuni temporali.

Condizioni di variabilità sarebbero presenti anche al centro in un contesto non caldo, mentre solo il sud e la Sicilia sarebbero raggiunte da un po' di calura, ma in misura molto minore rispetto a quella estrapolata dallo scenario ufficiale.

Morale: la corsa ufficiale del modello americano di questa mattina che vedrebbe l'inizio dell'estate nei primi giorni di giugno NON gode al momento di molta credibilità.