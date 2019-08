Caldo eccezionale nell'Artico : Summit in Groenlandia vola a +4.7°C, e' record!

Proprio ieri vi parlavamo della disastrosa situazione in cui versa la Groenlandia, tra le aree artiche maggiormente colpite dal caldo in questa anomala estate. La continua presenza di anticicloni e l'arrivo costante di aria più calda dalle basse latitudini ha permesso una fusione dei ghiacci davvero estrema in gran parte del comparto groenlandese.

Quest'oggi è stata diffusa una notizia che ancor più sottolinea il periodo anomalo che sta vivendo il circolo polare artico. La località di Summit, situata nel cuore della Groenlandia a 3202 metri sopra il livello del mare (sulle montagne della grande isola ghiacciata), ha rilevato in data 2 agosto 2019 una temperatura massima di +4.7°C.

CALDO RECORD | La località di Summit non aveva mai raggiunto prima d'ora i 4.7°C. Con questa temperatura viene infranto il record battuto appena 24 ore prima (con 2.7°C) che a sua volta aveva battuto il record del 2012 (+2.2°C). La temperatura non si era mai spinta così in alto in questi territori, famosi a livello climatico proprio per la persistenza del gelo anche nel cuore dell'estate.

Pensate che la temperatura massima media di Summit, ad inizio agosto, è di ben -13°C. Ci troviamo quindi ben 17.7°C oltre la media del periodo!