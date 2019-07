Caldo eccezionale in Europa: punte di 40°C in Francia, 35°C sul mar del Nord

La seconda intensa ondata di caldo questa estate sta avvolgendo gran parte dell'Europa centro-occidentale dove, come preventivato, la situazione sta assumendo caratteri di eccezionalità e persistenza davvero rilevanti. Anche in italia il caldo africano sta facendo la voce grossa, ma è necessario chiarire che lo stivale è stato solo lambito dalle correnti più calde sub-tropicali, come già accaduto nella potente ondata di caldo di giugno.

Mentre sulla nostra penisola, in particolar modo al centro e al nord, si registrano temperature tra i 30 e i 37°C, in Francia (Paese nel mirino dell'anticiclone sub-tropicale) la colonnina di mercurio ha superato i 40°C in diverse località, a latitudini ben superiori a quelle del nord Italia. La capitale francese, Parigi, ha toccato i 37.4°C alle 15.40 e la temperatura potrà salire ancora nelle prossime due ore. Ben 41.2°C sono stati registrati nella località di Saint Martinien, nell'Alvernia.

Il caldo estremo ha raggiunto anche Belgio, Olanda, Danimarca e Inghilterra, facendo registrare temperature totalmente fuori dalla norma. Le massime si stanno portando in queste ore oltre i 33-35°C su tante città dei Paesi appena menzionati: tra tutti spicca Herhet, in Vallonia (Belgio) dove sono stati toccati i 40.2°C.

Gran caldo anche sulle coste del mar del Nord dove la colonnina di mercurio registra valori tra i 33 e i 36°C, come raramente accaduto in passato. Caldo afoso anche in Inghilterra: a Londra registrati quest'oggi 32°C, il tutto con umidità alle stelle.

L'apice del caldo è tuttavia atteso domani, quando avremo un ulteriore lieve aumento delle temperature su tutta la Francia, Inghilterra, Belgio, Olanda, Danimarca, Germania e centro e nord Italia.