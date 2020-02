CALDO eccezionale a marzo ed aprile? Non sarebbe una novità!

Osservando le proiezioni per il mese di marzo ed aprile 2020 proposte dai modelli sembra possibile una prosecuzione della lunga fase anticiclonica che stiamo vivendo dal 22 dicembre scorso, salvo qualche modesta interruzione.

Bolle calde primaverili con caldo anticipato hanno caratterizzato anche il passato climatico del Paese, sia pure intervallate da ritorni clamorosi del freddo e della neve a quote basse.



Sopra vi mostriamo un frame della trasmissione MeteoLive week-end del 7 aprile 2011 in cui viene mostrata dal sottoscritto la bolla calda presente tra centro Europa e Mediterraneo che determinò temperature eccezionalmente elevate, soprattutto il giorno 8 con i 32°C di Alessandria e i 30°C di Vercelli, Torino, Novara e Verbania.

Il caldo precoce in primavera si è fatto vedere anche altre volte, interessando magari anche il mese di marzo, come accadde ad esempio tra il 23 e il 25 marzo del 2010: in quell'occasione furono Palermo con 35°C, Catania con 34 e Pescara con 33 a raggiungere i valori più elevati.



Potrà succedere anche quest'anno? Se l'anomalia barica che stiamo sperimentando dovesse persistere probabilmente si, tuttavia le carte non dicono e non sanno tutto, specialmente ad una distanza temporale cosi elevata.



Qui un estratto della trasmissione del 7 aprile 2011: