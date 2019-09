CALDO: dove si avvertirà maggiormente in questi giorni?

Scampoli d'estate, di quella che in fondo piace a tutti, perché le nottate risultano fresche e di giorno fa caldo ma non esagerato.



Comunque sia tra venerdì e lunedì le temperature sono destinate a salire ancora di qualche grado: si toccheranno i 31-32°C su diverse aree del centro, del sud e delle Isole Maggiori.



Farà abbastanza caldo anche al nord con qualche punta di 29-30°C in aperta pianura ma soprattutto nelle grandi aree urbane.

E il disagio da caldo? Risulterà al massimo moderato; lo testimoniano le mappe che pubblichiamo qui in sequenza, previste rispettivamente per domenica 15 e lunedì 16 settembre, con una temporanea accentuazione proprio per lunedì sul catino padano e la Sardegna:

E quale sarà la giornata più calda? Complessivamente dovrebbero essere due: domenica 15 e lunedì 16, come vediamo dalla mappa termica prevista per le 15 di domenica:

In seguito dovrebbe entrare in scena aria sensibilmente più fresca ma il condizionale è d'obbligo.