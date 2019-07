CALDO: disagio in AUMENTO nei prossimi due giorni, ma senza punte allarmanti

Disagio da caldo (o indice di calore) in aumento nei prossimi due giorni su alcune regioni del nostro Paese. Ricordiamoci che siamo nella fase topica dell'estate mediterranea, di conseguenza non è possibile sbarazzarsi del caldo con un colpo di spugna.

La buona notizia riguarderà le temperature, che non saranno eccessivamente alte e soprattutto il disagio da caldo, che seppure in aumento, non raggiungerà punte di allarme come la settimana scorsa.

La prima mappa mostra il disagio da caldo previsto per le ore 17 di martedi 30 luglio:

Caldo MOLTO FASTIDIOSO sarà presente sulla pianura padana, specie i settori centro-orientali, ma le punte di malessere saranno molto limitate e non durevoli.

Sul resto d'Italia avremo un caldo a tratti fastidioso specie nelle aree interne e durante il pomeriggio, senza punte di malessere fisico.

Questa invece è la situazione prevista per le ore 17 di mercoledi 31 luglio:

Caldo MOLTO FASTIDIOSO, ma senza punte di malessere fisico, sarà ancora presente sulla Pianura Padana orientale, nel sud della Sardegna e sulla Lucania. Sulle altre regioni avremo caldo A TRATTI FASTIDIOSO, specie nelle aree interne di Toscana e Lazio, unitamente alla pianura padana occidentale.

