CALDO: disagio contenuto nei prossimi 2 giorni in Italia...

Situazione del CALDO abbastanza tranquilla nei prossimi giorni in Italia. La calura sarà solo in parte fastidiosa e mitigata da brezze rinfrescanti che nel pomeriggio soffieranno dal mare verso la terraferma; non mancherà inoltre qualche temporale pomeridiano sui rilievi a spezzare l'egemonia del sole.

La prima mappa mostra il disagio da caldo in Italia per il pomeriggio di domani, martedi 18 giugno, alle ore 17:

Il caldo risulterà FASTIDIOSO sulla Pianura Padano-Veneta e nelle zone interne del meridione peninsulare ad eccezione della Campania. Caldo a tratti fastidioso anche nelle pianure interne dell'Italia centrale più lontane dal mare.

Sul resto della Penisola il caldo risulterà poco fastidioso, se non addirittura sopportabile dove vedete il colore verde sulla mappa.

Passiamo alla giornata di mercoledi 19 giugno , sempre nel pomeriggio attorno alle ore 17:

Si nota un lieve ed ulteriore miglioramento della situazione sul fronte del caldo; praticamente tutta l'Italia avrà un caldo sopportabile o poco fastidioso. Qualche punta di fastidio sarà possibile su alcune zone dell'Emilia Romagna (Ferrarese e Rodigino in particolare).

Brezze sempre attive lungo le coste nelle ore pomeridiane e temporali che si arroccheranno sulle Alpi e sull'Appennino meridionale sempre nel pomeriggio.

