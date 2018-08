Caldo con le ore contate al sud: avanza l'aria fresca coi temporali

Temporali in atto in Sicilia e Puglia, ma il fronte freddo è ancora in entrata. A breve rapido calo termico!

Meteo / Molto lentamente la perturbazione giunta ieri al nord avanza verso il Meridione, apportando piogge e temporali un po' ovunque ed un generale calo delle temperature. Forti temporali hanno colpito il centro Italia nel pomeriggio, dove hanno causato anche allagamenti e disagi specie in Abruzzo e Molise. Durante i temporali la temperatura è letteralmente crollata a tratti anche sotto i 20°C, spazzando via totalmente l'afa accumulatasi nelle ultime due settimane.



Clima più fresco e sopportabile anche al nord, anche laddove il tempo si è presentato quest'oggi abbastanza stabile e soleggiato. In Liguria e in Emilia si sono formati nuovi forti temporali in giornata che hanno portato la colonnina di mercurio tra i 19 e i 21 °C in pianura. Eloquenti +20°C a Bologna alle ore 17.00 e i +21°C di Pescara alle 14.00.

Il fronte freddo della perturbazione, su cui si stanno formando i temporali più estesi e forti, si sta pian piano spostando verso sud e negli ultimi minuti ha raggiunto Campania e Puglia centro-settentrionale. Le temperature stanno già calando su questi territori, ma bisognerà attendere la sera e soprattutto domani mattina per il definitivo calo delle temperatura.