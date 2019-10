CALDO: che anomalie termiche la settimana scorsa sull'Europa orientale!

L'autunno che non decolla; non è solo una questione italiana, ma abbraccia gran parte del nostro Continente, segnatamente i settori centrali ed orientali.

Si tratta di anomalie termiche che fanno indubbiamente riflettere non solo per la loro entità, ma soprattutto per la persistenza.

A titolo di esempio vi mostriamo le anomalie termiche avvenute in Europa nell'arco della settimana scorsa, tra il giorno 11 e il 19 ottobre:

Non possono passare inosservati i 7-9° al di sopra della media che si sono registrati su gran parte della Bielorussia, la Romania ed alcuni settori della Penisola Ellenica.

5-7° di esubero si sono avuti tra la Germania, la Polonia e la zona del Baltico. In Italia le anomalie al rialzo sono state più contenute, tra 1 e 3° (in media).

Solo la parte settentrionale di Scandinavia e Finlandia, parte della Scozia e il Portogallo hanno fatto registrare un lieve sottomedia termico, non superiore comunque a 3°.

