Caldo anomalo al centro-sud : fino a 25°C su Sicilia, Calabria e Puglia

Dal freddo al caldo, senza mezzi termini : l'Italia sta vivendo in questo inizio di marzo una fase decisamente mite, a tratti anche calda come lo vedremo nelle prossime 48 ore. Considerando che ci troviamo appena nella prima decade di marzo, quindi ancora in inverno, questo genere di temperature risultano decisamente fuori periodo.

L'approssimarsi di una saccatura atlantica sull'Europa occidentale, che proprio in queste ore sta interessando anche il nord Italia, sta innescando un netto richiamo di aria calda nord africana verso il centro-sud Italia e sarà proprio questa a far impennare ulteriormente le temperature sulla nostra penisola.



In particolare saranno Sicilia, Calabria, Basilicata, Puglia, Molise e Abruzzo a fare i conti con le temperature più alte tra oggi e domani : le massime potranno raggiungere senza problemi i 20°C su gran parte dei territori, mentre nelle aree soggette a venti favonici avremo valori estremi per il periodo. Stiamo parlando di foggiano, barlettano, barese, melfese, cosentino, catanese, palermitano, pescarese e vastese : in queste aree i venti di scirocco provocheranno un ulteriore aumento termico tanto da portare la colonnina di mercurio sin verso i 25°C e localmente anche oltre!



Parliamo dunque di temperature tardo primaverili o quasi estive che ci faranno dimenticare rapidamente le prolungate ondate di freddo giunte nelle scorse settimane.

Il clima si presenterà mite anche nelle ore notturne, mentre domani sarà pressocchè un remake della giornata odierna. Si farà sentire anche il vento di scirocco che soffierà in maniera sostenuta su gran parte del sud, specie in Puglia e Sicilia.



Un calo termico potrà presentarsi nel corso del week-end e in maniera accentuata nel corso della prossima settimana. Anzi possiamo già confermarvi il ritorno dell'inverno tra poco meno di 7 giorni, per cui cappotti ancora a portata di mano!