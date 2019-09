CALDO: anomalie termiche DA CAPOGIRO nell'ultima settimana di agosto in Europa

Non sono per nulla belle le anomalie riscontrate in Europa nell'ultima settimana di agosto, sia dal punto di vista termico che pluviometrico.

Ricordiamo comunque che i primi 20 giorni di agosto sono stati spesso sottomedia e con frequenti passaggi perturbati; l'ultima settimana invece ha alzato nuovamente l'asticella del caldo, ponendo forti anomalie termiche al rialzo un po' ovunque. Le vediamo rappresentate in questa mappa che riassume l'andamento termico in Europa dal 25 al 31 agosto scorso:

Sull'Europa centrale le anomalie termiche al rialzo si sono spinte fino a 9° al di sopra della media tra la Polonia e il nord della Germania. Il resto dell'Europa centrale e la Scandinavia hanno vissuto esuberi termici compresi tra 6 e 8°.

Per trovare temperature in media bisogna recarsi in Irlanda, sul Portogallo, la Spagna meridionale ed alcune aree della Sicilia.

Critico anche il disavanzo pluviometrico per il medesimo periodo:

Se si eccettuano l'Irlanda, alcune zone della Scozia, la Norvegia e limitate aree puntiformi dell'Europa centrale, il resto del Continente ha vissuto una fine di agosto decisamente avara di precipitazioni.

